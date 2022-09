NEL ASA-Aktie gibt ab: Bank of America senkt den Daumen für Wasserstoff-Aktie NEL

Das Umsatzwachstum des auf Wasserstoff ausgerichteten norwegischen Unternehmens sei durch alkalische Elektrolyseur-Anlagen sowie politisch angekurbelt worden, doch die Profitabilität dürfte enttäuschen, schrieb Analyst Alexander Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht zudem einen Wettbewerbsnachteil, da NEL ein EPC-Partner (Engineering, Procurement and Construction) mit starken Kundenbeziehungen in wichtigen Endmärkten fehle.

Die NEL-Aktie verliert in Oslo zeitweise 4,77 Prozent auf 13,27 NOK.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 00:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 00:30 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

