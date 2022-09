Apple-Aktie vorbörslich niedriger: Credit Suisse belässt Apple auf 'Outperform'

Zu den wichtigsten positiven Aspekten der Einführung der neuen Apple -Modell-Reihe beim iPhone gehörten die stabilen Preise in den USA, Analystin Shannon Cross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Funktionen und die frühere Verfügbarkeit könnten ihre Erwartungen an das vierte Quartal nach oben treiben, ergänzte die Expertin. Das größte Gewinnrisiko für den Konzern liege nun in der Entwicklung der Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar.

Die Apple-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,66 Prozent auf 154,94 US-Dollar.

/tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 03:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

