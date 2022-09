Apple Event im Live Ticker: iPhone 14 Pro und neue AirPods präsentiert - Apple Watch Ultra vorgestellt

20:47 Uhr

Damit beenden wir den Live-Ticker zum Apple-Event. Vielen Dank fürs Lesen.

20:45 Uhr

Weiterhin im Angebot bleiben auch iPhone SE und iPhone 13.

20:44 Uhr

Für die neuen iPhone liegen die Preise im deutschen Apple Store bei 999 Euro und mehr für das iPhone 14, das iPhone 14 Pro geht bei 1.299 Euro los.

20:40 Uhr

Der deutsche Online-Store von Apple ist wieder online und damit sind nun auch die deutschen Preise der heute vorgestellten Produkte bekannt. Die neuen AirPods Pro kosten 299 Euro, die Apple Watch Ultra kostet ab 999 Euro, bei Apple Watch Series 8 geht es bei 499 Euro los, die Apple Watch SE startet bei 299 Euro.

20:35 Uhr

Die Apple-Aktie liegt an der NASDAQ nach dem Ende der Keynote mit 0,39 Prozent im Plus bei 155,14 US-Dollar.

20:34 Uhr

Und das war es. Tim Cook bedankt sich bei allen, die dabei waren und wünscht noch einen großartigen Tag. Auch dieses Mal gibt es kein überraschendes "One more Thing".

20:33 Uhr

Apple-CEO Tim Cook fasst noch einmal zusammen, was am heutigen Abend präsentiert wurde.

20:30 Uhr

Das iPhone 14 Pro beginnt preislich bei 999 US-Dollar, das iPhone 14 Pro Max kostet mindestens 1099 US-Dollar. Vorbestellbar ist es ab 9. September, erhältlich ab 16. September.

20:27 Uhr

Das iPhone 14 Pro noch einmal auf einen Blick.

20:23 Uhr

Das neue Pro-Modell bekommt auch eine neue Ultra-Weitwinkelkamera, hier bleibt es bei 12 Megapixel. Auch der bereits vorgestellte "Action Mode" ist an Bord.

20:20 Uhr

Daneben ist im iPhone 14 Pro eine 48-Megapixel-Kamera verbaut. Der Sensor der Hauptlinse ist um 65 Prozent gewachsen (Quad-Pixel). Bei Fotos entscheidet das iPhone selbst, wie viele Pixel für ein Motiv nötig sind und bündelt diese zum Beispiel.

20:18 Uhr

Das iPhone 14 Pro kommt mit "Always-On display" und zeigt damit Infos auch auf Standby an. Im Inneren verbaut ist der A16 Bionic Chip, der 40 Prozent schneller sein aber deutlich weniger Akku benötigen soll als die Konkurrenz.

20:14 Uhr

Das iPhone 14 Pro gibt es mit Displays in den Größen 6,1 und 6,7 Zoll. Es wird in vier Farben erhältlich sein.

20:10 Uhr

Weiter geht es mit dem iPhone 14 Pro: Das neue iPhone 14 Pro hat offenbar weiterhin drei Kameras auf der Rückseite, vorne sind die Sensoren jedoch hinter einer variablen Notch versteckt, mit der der Nutzer auch interagieren kann und die auch als Statusanzeige dient. Apple nennt das "Dynamic Island".

20:07 Uhr

Das iPhone 14 startet bei 799 US-Dollar, für das iPhone 14 Plus werden mindestens 899 US-Dollar fällig. Vorbestellt werden kann ab dem 9. September. Das iPhone 14 ist dann ab dem 16. September erhältlich, das iPhone 14 Plus erst ab 7. Oktober.

20:04 Uhr

Die Satellitenfunktion des iPhone 14 wird offenbar zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein. Für zwei Jahre ist sie beim Kauf kostenlost dabei, danach werden offenbar Gebühren fällig.

20:00 Uhr

Wie die neue Apple Watch Series 8 soll auch das iPhone 14 Unfälle erkennen und - falls kein Netzempfang vorhanden ist - im Notfall per Satellitenverbindung Hilfe holen. Das hört sich allerdings etwas komplizierter an, da das iPhone die ganze Zeit auf den Satellit gerichtet und der Himmel klar sein muss.

19:58 Uhr

Apple streicht bei allen US-Modellen des iPhones 14 den SIM-Karten-Slot und setzt stattdessen auf eSIM.

19:52 Uhr

Das iPhone 14 besitzt weiterhin eine 12 Megapixel-Kamera mit f/1.5. Die Frontkamera bekommt Autofokus. Durch "Photonic Engine" sollen außerdem noch mehr Details erkennbar sein, selbst bei schlechtem Licht. Der "Action Mode" soll außerdem bei Videos für eine noch besser Bildstabilisierung sorgen.

19:52 Uhr

Das iPhone 14 wird es in fünf Farben geben: Midnight, Starlight, Blau, Violett und Rot. Angetrieben wird es vom A15 Bionic Chip.

19:49 Uhr

Jetzt kommt das Highlight des Abends: iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Das Design ähnelt dem Vorgänger, die Plus-Variante ist noch größer.

19:48 Uhr

Die neuen AirPods Pro kosten 249 US-Dollar und können ab dem 9. September vorbestellt werden.

19:48 Uhr

19:45 Uhr

Die neuen AirPods Pro bieten personalisierten Raumklang und besseres Noise Cancelling. Die Lautstärke lässt sich per Berührung der Stöpsel steuern. Die Akkulaufzeit erhöht sich auf 6 Stunden - mit dem Ladecase sind es bis zu 30 Stunden.

19:42 Uhr

Es kommen neue AirPods Pro.

19:41 Uhr

Nun geht es um die AirPods - die laut Tim Cook "besten und beliebtesten" Kopfhörer.

19:40 Uhr

Bisher scheint die Produktpräsentation gut ankommen: Die Apple-Aktie legt an der NASDAQ um 0,36 Prozent auf 155,08 US-Dollar zu.

19:36 Uhr

Die Apple Watch Ultra im Überblick. Sie wird 799 US-Dollar kosten, kann ab sofort vorbestellt werden und wird ab dem 23. September ausgeliefert.

19:28 Uhr

Die Apple Watch Ultra hat einen zusätzlichen Knopf, einen zweiten Lautsprecher und zusätzliche Mikrofone. Sie gibt es nur in der LTE-Version und ist offenbar vor allem für Sportler gedacht - insbesondere auch für den Sport im Wasser.

19:24 Uhr

Das nächste Produkt ist die Apple Watch Ultra, an der man angeblich seit Jahren gearbeitet habe. Sie ist größer als die normale Apple Watch und besitzt ein Gehäuse aus Aluminium. Die Akkulaufzeit soll im Standardmodus 36 Stunden betragen, kann aber durch die Stromspareinstellung auf bis zu 60 Stunden erweitert werden. Diese Funktion soll aber erst im Herbst kommen.

19:24 Uhr

Die neue Apple Watch SE bietet Sturz- und Crash-Erkennung sowie Herzratenmessung. Außerdem ist das Display gewachsen.

19:21 Uhr

Weiter geht es mit der zweiten Generation der Apple Watch SE, dem günstigeren Einsteigermodell. hier beginnt der Preis bei 249 US-Dollar. Vorbestellungen sind ab heute möglich, verfügbar wird sie ab dem 16. September sein.

19:20 Uhr

Preislich beginnt die Apple Watch Series 8 bei 399 US-Dollar. Dazu gibt es noch 3 Monate Apple Fitness+ gratis.

19:16 Uhr

Die Apple Watch Series 8 wird in vier Farben erhältlich sein: Midnight, Starlight, Silver und Red. Zusätzlich gibt es drei verschiedene Finishes und zahlreiche neue Bänder.

19:16 Uhr

Der Akku der Apple Watch Series 8 soll 18 Stunden halten, es gibt aber einen besonderen Energiespar-Modus, durch den sich die Akkulaufzeit verlängern lässt.

19:14 Uhr

Auch bei Autounfällen soll die Apple Watch Series 8 helfen, den Unfall erkennen und Daten über den Crash sammeln, Die Funktion nennt sich "Crash Detection".

19:13 Uhr

Die Apple Watch Series 8 soll alle bekannten und neue zusätzliche Funktionen mitbringen, darunter ein Körpertemperatursensor. Von diesem sollen vor allem Frauen profitieren, da er den Zyklus messen soll.

19:07 Uhr

Tim Cook übergibt an Jeff Williams, der über die neue Apple Watch Series 8 spricht.

19:04 Uhr

Zunächst soll es um die Apple Watch gehen. Zur Einstimmung werden Videos und Kommentare von Kunden eingespielt, die über ihre Erfahrungen mit der Apple Watch sprechen und wie sie ihnen in schwierigen Situationen geholfen hat.

19:01 Uhr

Ein zuvor aufgenommenes Video von Tim Cook wird eingespielt. Er steht auf dem Apple Campus und kündigt an, dass es heut um drei Produkte gehen wird: iPhone, AirPod und Apple Watch.

18:58 Uhr

Apple hat den Stream gestartet. Bislang ist jedoch nur Musik zu hören und ein schwarzer Himmel mit Sternen zu sehen, ähnlich dem auf der Event-Einladung. Die Sterne setzten sich dabei immer wieder zum Apple-Logo zusammen.

18:52 Uhr

Kurz vor dem Start der Apple Keynote notiert die Aktie des iKonzerns an der NASDAQ 0,2 Prozent höher bei 154,85 US-Dollar.

18:46 Uhr

CEO Tim Cook ist, anders als Apple, auf Twitter aktiv und verriet dort, dass er sich bereits auf ein "herausragendes Apple Event" freut. Der Tweet mit dem angehängten Foto könnte ein Hinweis auf die erwartete Satellitenkommunikation für das iPhone sein.

Good morning! Looking forward to a stellar Apple event. pic.twitter.com/8rwWBwX79V - Tim Cook (@tim_cook) September 7, 2022

18:40 Uhr

In Kürze beginnt die Apple Keynote. Der Online-Store von Apple ist wie üblich bereits offline. Er wird nach dem Event wieder verfügbar sein und dann auch die vorgestellten Produktneuheiten enthalten.

18:05 Uhr

Apple hat kürzlich ein Patent für die neue Laser-Technologie Horizontal Cavity Surface-Emitting Laser (HCSEL) eingereicht. Falls die neue Technologie bei der neuen Generation von iPhone und Apple Watch zum Einsatz kommt, könnten diese bessere biometrische Funktionen bieten. Auch neue VR-Gaming-Methoden oder Feinstaubmessungen sind laut Experten dank der neuen Laser vorstellbar.

17:28 Uhr

Auch zwei Zugangsmöglichkeiten zu Beta-Software hat Apple kürzlich gekappt. Zwei Webseiten, die Nutzern bereits vor Veröffentlichung den Zugang zu Apple-Software wie beispielsweise iOS 16 ermöglichten, wurden von den jeweiligen Betreibern offline genommen. Womöglich hatte Apple mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, falls dort weiterhin Entwickler-Betas verbreitet werden sollten.

Die Apple-Aktie präsentiert sich im US-Handel an der NASDAQ heute volatil und schwankt weiter in einer engen Range zwischen rotem und grünem Terrain.

16:47 Uhr

Aufgrund von zwei großen Sicherheitslücken geriet Apple im August in die Negativschlagzeilen. Vor allem iPhones und iPads waren durch die Schwachstellen bedroht, durch die Kriminelle unter anderem recht einfach Schadsoftware auf die Geräte bringen konnten. Mit dem Update des Betriebssystems auf iOS 15.6.1 beim iPhone und iPadOS 15.6.1 bei den Tablets sowie macOS Monterey 12.5.1 bei Apples Computern wurden die Lücken jedoch gestopft.

Die Apple-Aktie bewegt sich an der NASDAQ mittlerweile leicht im Minus.

16:20 Uhr

Investmentlegende Warren Buffett glaubt jedoch trotz der schwachen Performance in 2022 weiter an die Apple-Aktie. Das Papier ist schon länger die größte Position im Depot seiner Investmentholding Berkshire Hathaway und wurde im zweiten Quartal 2022 sogar noch einmal aufgestockt.

15:31 Uhr

Der US-Handel ist gestartet und die Apple-Aktie notiert an der Tech-Börse NASDAQ 0,49 Prozent im Plus bei 155,30. Nachdem das Papier Mitte August noch Anstalten machte, das Anfang des Jahres erreichte Rekordhoch bei 182,94 US-Dollar zu knacken, ist es davon aktuell wieder deutlich entfernt. Seit Jahresbeginn hat die Apple-Aktie rund zwölf Prozent verloren.

14:59 Uhr

Auch rund um das Apple Car brodelt die Gerüchteküche nun schon seit mehreren Jahren heftig. Auf der unternehmenseigenen Entwicklerkonferenz WWDC kündigte Apple Anfang Juni unter anderem die nächste Generation der Auto-Schnittstelle CarPlay an. Apple-Experte Mark Gurman sieht die neue CarPlay-Version auch als Werbung für das anstehende Fahrzeugprojekt des Konzerns an. Da die neue Schnittstelle aber wohl frühestens 2024 zum Einsatz kommt, ist am heutigen Abend wohl eher nicht mit dem Apple Car zu rechnen.

14:36 Uhr

Auf ein wirklich bahnbrechendes neues Produkt warten Apple-Fans nun schon seit Jahren. Bislang blieb das "One More Thing" jedoch aus. Ob Tim Cook heute eine große Überraschung - etwa eine Brille für die künstliche beziehungsweise erweiterte Realität - im Gepäck hat, ist fraglich. Die größte Neuheit in der jüngeren Vergangenheit waren wohl die kabellosen Kopfhörer AirPods.

14:03 Uhr

Bei Amazon können Apple-Fans bereits jetzt Hüllen von Drittanbietern ordern, die mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max kompatibel sein sollen. Hoffentlich weicht Apple nicht von den erwarteten Maßen ab.

13:34 Uhr

Einige Stunden vor Beginn der Veranstaltung werfen Anleger bereits erste Blicke in Richtung der US-Börse, wo vorbörsliche Kurse bereits erahnen lassen, wie sich die Apple-Aktie vor dem Start des Events verhalten wird: Die Apple-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ aktuell 0,34 Prozent höher bei 155,05 US-Dollar.

13:17 Uhr

In seinem App Store hat Apple im vergangenen Quartal schon einmal kräftig aufgeräumt: Rund 439.000 Apps wurden im Rahmen der App-Store-Improvement-Strategie aus dem Store geschmissen. Gründe dafür waren fehlende Geschäfts- oder Datenschutzbestimmungen sowie eine zu lange Zeit ohne Updates. Der Schritt kam allerdings nicht überall gut an, vor allem Hobby-Entwickler äußerten Kritik.

12:36 Uhr

Apple-Produkte wie das iPhone könnten in Zukunft jedoch womöglich mehr Werbung enthalten, denn der Konzern aus Cupertino will offenbar sein Werbegeschäft vorantreiben. Denkbar wäre nicht nur mehr Werbung im App Store, sondern auch Anzeigen in den Karten-, Bücher- und Podcasts-Apps. Apple-Chef Tim Cook zeigte sich jedenfalls vor Kurzem mit Blick auf das Potenzial der Werbe-Plattform äußerst begeistert. Auch Apple TV+ könnte anderen Streamingdiensten folgen und womöglich zukünftig ein werbefinanziertes Abomodell anbieten.

12:01 Uhr

Da die Keynote in diesem Jahr rund eine Woche früher stattfindet als in vergangenen Jahren, dürfte wohl auch das neue iPhone 14 eher erhältlich sein. Die Verkäufe des neuen Modells könnten somit den Apple-Zahlen für das Ende September endende Geschäftsquartal einen stärkeren Boost verleihen als sonst. Das iPhone ist nach wie vor Apples wichtigstes Produkt und brachte im vergangenen Quartal knapp die Hälfte der Konzernerlöse ein.

11:39 Uhr

Wie üblich hat Apple im Vorfeld der Veranstaltung nicht verraten, welche Produkte vorgestellt werden. Die Erwartungen der Apple-Fans sind dennoch groß: Wahrscheinlich wird mit dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro die nächste Generation des Apple-Flaggschiffs präsentiert. Auch die Apple Watch Series 8 wird erwartet.

11:03 Uhr

Nachdem die September-Keynote aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren rein virtuell abgehalten wurde, dürften sich dieses Mal wieder Zuschauer im Steve Jobs Theater auf dem Apple-Campus einfinden. Laut "Macworld" waren zahlreiche Einladungen mit der Bitte versehen, sich für einen Platz im Steve Jobs Theater zu melden. Wie viel von dem Event aber tatsächlich live abgehalten wird, ist noch unklar.

10:17 Uhr

Das Motto der Apple Keynote lautet in diesem Jahr "Far out" beziehungsweise auf Deutsch "Weiter voraus", die Einladung ist mit "Go for launch" überschrieben. Auf der Event-Einladung wird das Apple-Logo außerdem als Sternbild dargestellt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple heute eine Satellitenkommunikation für das iPhone vorstellen wird. Angeblich gibt es bereits seit Ende 2019 ein Team, das an einer entsprechenden Funktion arbeitet.

09:44 Uhr

Vor zwei Wochen hat Apple via Twitter offiziell zu der Veranstaltung eingeladen und ein "spezielles Apple Event" versprochen. Ansonsten sind auf dem Twitter-Kanal des iPhone-Herstellers keine weiteren Tweets zu sehen - auch für den heutigen Abend wird nicht erwartet, dass Apple den Kurznachrichtendienst nutzt.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.



Tap the :heart: and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E - Apple (@Apple) August 24, 2022

09:03 Uhr

Heute ist wieder einer der wichtigsten Tage für Apple-Fans: Die große Apple-Produktpräsentation steht auf der Agenda - in diesem Jahr ein paar Tage eher als sonst. Um 19:00 Uhr beginnt die Veranstaltung offiziell, die finanzen.net Redaktion begleitet die Präsentation der neuesten Produkte von Apple wie gewohnt live.

Spannend wird es auch für Anleger: Ob Apple mit seiner neuen Produktpalette überzeugen kann oder nicht, dürfte sich auch in der Kursentwicklung der Apple-Aktie widerspiegeln.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, NoDerog / iStock, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple