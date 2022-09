Apple wehrt sich gegen Verbreitung von Entwickler-Betas

Wie die Website MacRumors berichtet, sind die Internet-Seiten Betaprofiles.com und IPSW.dev abgeschaltet worden und deshalb nicht mehr verfügbar. Auf ihnen wurden Downloadlinks für Beta-Software von Apple bereitgestellt. Hierdurch konnten Nutzer schon vor der eigentlichen Veröffentlichung Zugang zu Apple-Software wie iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura und tvOS 16 erhalten. Damit soll nun aber Schluss sein. Der Betreiber von Betaprofiles.com kündigte die Abschaltung der Website auch auf Twitter an und erklärte, dass er mit diesem Schritt einen Rechtsstreit zwischen ihm und Apple umgehen möchte.

Hi everyone, I just wanted to say that BetaProfiles will be shutting down soon, I just don't want to get into a legal battle with Apple. BetaProfiles social media will remain as a place to discuss beta updates. Thanks guys so much ❤️