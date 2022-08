Apple-Patent: Kommen bald iPhone und Apple Watch mit neuem Laser?

• Mitte Juli hat Apple einen Patentantrag für eine neue Laser-Technologie (HCSEL) gestellt• Wie die neuen Laser eingesetzt werden, steht noch nicht fest• Experten sehen Potenzial in verschiedenen Bereichen - auch für die Apple Watch

HCSEL insbesondere für biometrische Funktionen interessant

Zukünftige iPhones könnten mit Horizontal Cavity Surface-Emitting Laser (HCSEL) kommen - das lässt ein von Apple Mitte Juli eingereichter Patentantrag vermuten. Wie FindBiometrics berichtet, könnte Apple damit seine biometrischen Funktionen verbessern: Aktuell würden in iPhones Vertical Cavity Sorfce-Emitting Laser (VCSEL) und Edge Emitting Laser (EEL) eingesetzt, HCSEL stelle eine Kombination beider Technologien dar.

Auf der Seite Patently Apple heißt es, dass Apple mit HCSEL in Zukunft auch neue VR-Gaming-Methoden entwickeln oder in Kombination mit einem Photodetector die Feinstaubbelastung messen könnte. Auch eine Integrierung in die Kamera sei vorstellbar.

Ein zweites Patent lässt ebenfalls biometrische Funktionen für zukünftige Apple Watches vermuten

Nicht nur iPhones, sondern auch Apple Watches könnten bald mit HCSEL ausgestattet werden. Im Patentantrag schreibt Apple: "Gesundheits- und Fitnessdaten können verwendet werden, um Einblicke in das allgemeine Wohlbefinden eines Nutzers zu geben, oder sie können als positives Feedback für Personen verwendet werden, die die Technologie für ihre Wellness-Ziele nutzen."

Das HCSEL-Patent ist nicht der einzige kürzlich aufgetauchte Hinweis darauf, dass Apple bald biometrische Funktionen in eine Apple Watch einbauen könnte. So soll das Unternehmen Berichten zufolge kürzlich ein Patent für eine versteckte Touch-ID für mobile Geräte wie beispielsweise Apple Watches beantragt haben.

Apples Pläne mit HCSEL sind bislang nicht bekannt

In einer Mail an das Informationsportal Lifewire legt Mike Feibus von FeibusTech seine Einschätzung zu Apples Vorhaben mit HCSEL dar: Der Konzern versuche, seine Geräte mit immer besseren Lasern so gut zu schützen, dass auf ihnen in Zukunft alles sicher gespeichert werden kann - selbst Patientenakten und ähnlich sensible Daten. Damit wolle man die Geräte unentbehrlich machen und sich eine noch bessere Stellung auf dem Markt sichern.

Dimitri Williams, Professor an der USC Annenberg, betont hingegen stärker den Aspekt, dass die neue Technologie kreativen Entwicklerinnen und Entwicklern endlose Möglichkeiten geben könnte. Mit HCSEL könne es möglich sein, das Nutzungserlebnis deutlich umfangreicher und spannender zu gestalten. Hier sieht Williams das größte Potenzial in den neuen Lasern.

