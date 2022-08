Apple wirft reihenweise Apps aus dem App Store

• Bereits seit 2016 verfolgt Apple das "App Store Improvement"• Entwicklerinnen und Entwickler empört über Delisting wegen fehlender Updates• 31 Prozent der gelöschten Apps hatten keine Datenschutzbestimmungen

Apple und Google haben im zweiten Quartal 2022 insgesamt 592.000 Apps aus App Store und PlayStore gelöscht, im ersten Quartal waren es gerade einmal 220.000 Apps. Dabei führt Apple das Delisting im zweiten Quartal deutlich an: 439.000 Apps weniger können iOS -Nutzerinnen und -Nutzer nun herunterladen. Diese Daten entstammen einem neuen Report der Betrugsbekämpfungsfirma Pixalate. Apple erklärt auf seiner Entwickler-Seite, dass bereits heruntergeladene Apps weiterhin genutzt werden können, lediglich neue Downloads der vom Delisting betroffenen Anwendungen seien nicht mehr möglich.

Dass Apple ganze 8.652 Prozent mehr Anwendungen aus dem App Store gelöscht hat als noch im ersten Quartal, ist auf die App-Store-Improvement-Strategie zurückzuführen. Bereits 2016 hatte der Konzern angekündigt, überholte Apps löschen zu wollen, um das Nutzungserlebnis für seine Kunden angenehmer und sicherer zu gestalten. Auch Apps, die nicht den aktuellen Richtlinien entsprechen oder nicht mehr einwandfrei funktionieren, werden gelöscht: Betroffene Entwicklerinnen und Entwickler werden benachrichtigt und haben 90 Tage Zeit, um ihre App aufzubessern - geschieht dies nicht, wird die App entfernt.

I'm sitting here on a Friday night, working myself to to bone after my day job, trying my best to scrape a living from my indie games, trying to keep up with Apple, Google, Unity, Xcode, MacOS changes that happen so fast my head spins while performing worse on older devices.