JENOPTIK-Aktie legt vorbörslich zu: Baader Bank belässt JENOPTIK auf 'Add'

Dies schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich der neuen Strategie bis 2025 vom Kapitalmarkttag. Er sieht die Pläne differenziert. Der Markt werde die Fokussierung auf Hightech-Equipment zwar mit einer höheren Bewertung honorieren, so Rothenaicher. Die Umsetzung werde aber keine einfache Übung, und Zukäufe dürften teuer werden.

Die Aktien von JENOPTIK notieren im vorbörslichen Handel auf Tradegate deutlich fester und könnten im XETRA-Handel auf ein Hoch seit Sommer 2018 klettern.

01.12.2021

