Reifenhersteller Michelin kündigt Aktienrückkauf an - Aktie legt zu

Außerdem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von 2019 bis 2023 in Höhe von 500 Millionen Euro, wie Michelin am Donnerstag in Clermont-Ferrand mitteilte. An der Börse legte die Aktie am Nachmittag um 0,4 Prozent zu.

/elm/he

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com