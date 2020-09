DAX kommt vom Tageshoch zurück - bleibt aber weit im Plus

Am Donnerstag eröffnete der DAX mit einem Zugewinn von 0,84 Prozent bei 13.354,72 Punkten und steigt noch weiter. Das Tageshoch beläuft sich bisher auf 13.460,46 Indexpunkte. Aktuell gewinnt der deutsche Leitindex 1 Prozent auf 13.375,54 Punkte.

Damit klettert der deutsche Leitindex über die Juli-Spitze von 13.313 Zählern. Darüber stand er letztmals 21. Februar, also am Tag vor dem einsetzenden Crash in der Corona-Krise. Steigt er weiter bis auf knapp über 13.500 Zähler, wäre die Kurslücke, die der DAX am 24. Februar aufgerissen hatte, geschlossen und die Verluste seit dem Crash vollständig aufgeholt.

Rückenwind aus Übersee

Einmal mehr ist der US-Aktienmarkt das Zugpferd - mit immer mehr Rekorden beim S&P 500 und den Tech-Indizes sowie dem Dow Jones über 29.000 Punkten. Anders als noch in der Vorwoche kommt derweil auch vom Devisenmarkt zunächst kein Störfeuer für den DAX: Der kurzzeitige Euro-Anstieg am Dienstag bis knapp über die Marke von 1,20 US-Dollar ist vorerst abgewehrt, zuletzt gewann die US-Währung wieder an Stärke. Allgemein gilt ein starker Euro als kontraproduktiv für die europäische Exportwirtschaft.

Laut Marktbeobachter David Madden helfen an den Weltbörsen derzeit wieder neue Hoffnungen, dass es bei den Verhandlungen unter den US-Parteien über ein weiteres Konjunkturpaket und der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes Fortschritte geben könnte. Auf der Agenda stehen am Donnerstag einige neue Stimmungsindikatoren mit potenziell marktbewegendem Charakter. Dazu gehören vor allem am Nachmittag weitere Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag