Zukauf: Director vergrößert Depot um BASF-Aktien

Depot umstrukturiert

Directors' Dealings brachten jüngst die BASF-Aktie in Bewegung.

Am 16.08.2024 wurden bei BASF Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 20.08.2024. Elvermann, Dr. Dirk, Vorstand, kaufte am 16.08.2024 BASF-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.300 Aktien zum Preis von jeweils 42,61 EUR den Besitzer. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,80 Prozent auf 42,60 EUR zu.

Das Papier von BASF legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 43,24 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im Tagesverlauf 6.957 Stück gehandelt. Aktuell ergibt sich für BASF eine Börsenbewertung in Höhe von 38,51 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 893.854.976 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Elvermann, Dr. Dirk wurde am 10.06.2024 erfasst. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.150 Aktien zu jeweils 46,33 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net