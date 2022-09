Zukauf: Director vergrößert Depot um sino-Aktien

Am 21.09.2022 wurden bei sino Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 22.09.2022 publik gemacht. sino-in enger Beziehung MMI Leisure & Capital Management GmbH vergrößerte am 21.09.2022 die eigene Aktienposition. MMI Leisure & Capital Management GmbH erwarb 1.500 Aktien für je 28,00 EUR. Mit einem Wert von 27,50 EUR bewegte sich die sino-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die sino-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,10 Prozent auf 27,50 EUR nach oben. Über FSE wurden im Handelsverlauf 24 sino-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Börsenwert von sino beläuft sich unterdessen auf 65,22 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 2.337.500 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 20.09.2022 statt. Bei einem Kurs von 27,90 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 75 sino-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net