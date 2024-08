Zurückhaltung in New York: S&P 500 nachmittags im Minus

Kursverlauf

Der S&P 500 zeigt sich aktuell in Rot.

Werte in diesem Artikel

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,49 Prozent schwächer bei 5.440,00 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 45,850 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,399 Prozent stärker bei 5.544,35 Punkten in den Handel, nach 5.522,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5.420,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.566,16 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,667 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, notierte der S&P 500 bei 5.475,09 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 01.05.2024, bei 5.018,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.576,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,70 Prozent aufwärts. Bei 5.669,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CH Robinson Worldwide (+ 12,87 Prozent auf 100,51 USD), FMC (+ 10,11 Prozent auf 64,26 USD), Air Products and Chemicals (+ 9,36 Prozent auf 288,55 USD), First Republic Bank (+ 6,67 Prozent auf 0,02 USD) und Lumen Technologies (+ 6,51 Prozent auf 3,36 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-20,63 Prozent auf 94,62 USD), MGM Resorts International (-13,61 Prozent auf 37,12 USD), Lam Research (-11,32 Prozent auf 816,98 USD), Western Digital (-11,08 Prozent auf 59,62 USD) und Etsy (-9,58 Prozent auf 58,90 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 48.496.378 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,102 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net