Zurückhaltung in Wien: ATX am Mittag schwächer

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 3.908,15 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 119,650 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3.920,03 Punkten, nach 3.920,03 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3.894,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.931,54 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 07.01.2025, einen Stand von 3.648,01 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 07.11.2024, bei 3.560,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2024, betrug der ATX-Kurs 3.378,98 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 6,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3.931,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.609,95 Zähler.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 1,74 Prozent auf 198,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,19 Prozent auf 23,84 EUR), Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 30,74 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 23,78 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,89 Prozent auf 34,05 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,49 Prozent auf 11,34 EUR), Erste Group Bank (-2,08 Prozent auf 62,20 EUR), BAWAG (-0,86 Prozent auf 86,65 EUR), Andritz (-0,46 Prozent auf 54,20 EUR) und CPI Europe (-0,36 Prozent auf 16,74 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 326.481 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,411 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

