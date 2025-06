Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Wiener Börse-Handel im Fokus

Der ATX Prime notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent leichter bei 2.230,59 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 2.234,90 Punkten in den Handel, nach 2.234,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.236,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.230,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.171,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 2.157,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 1.834,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 22,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.245,18 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.745,07 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,82 Prozent auf 17,30 EUR), FACC (+ 0,46 Prozent auf 6,50 EUR), Palfinger (+ 0,45 Prozent auf 33,40 EUR) und Telekom Austria (+ 0,42 Prozent auf 9,66 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-2,63 Prozent auf 18,50 EUR), Frequentis (-2,25 Prozent auf 47,70 EUR), UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,60 EUR), voestalpine (-1,14 Prozent auf 22,48 EUR) und ZUMTOBEL (-0,83 Prozent auf 4,76 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 34.016 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,430 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

