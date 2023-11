Index im Fokus

Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

07.11.23 15:55 Uhr

Am Dienstagnachmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,01 Prozent auf 1.664,35 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,029 Prozent schwächer bei 1.664,05 Punkten, nach 1.664,53 Punkten am Vortag. Das Tageshoch des SLI betrug 1.672,23 Punkte, das Tagestief hingegen 1.661,84 Zähler. Jahreshoch und Jahrestief des SLI Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1.697,62 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 07.08.2023, einen Stand von 1.759,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, wies der SLI einen Wert von 1.627,37 Punkten auf. Der Index gab auf Jahressicht 2023 bereits um 0,995 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1.810,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.599,02 Zähler. Heutige Tops und Flops im SLI Die Top-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 1,97 Prozent auf 22,31 CHF), Logitech (+ 1,38 Prozent auf 71,84 CHF), Schindler (+ 1,31 Prozent auf 189,85 CHF), Givaudan (+ 1,15 Prozent auf 3.073,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 241,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-5,76 Prozent auf 3,27 CHF), Sonova (-2,35 Prozent auf 220,40 CHF), VAT (-2,20 Prozent auf 342,70 CHF), Julius Bär (-1,16 Prozent auf 52,68 CHF) und Richemont (-0,76 Prozent auf 110,55 CHF). SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5.841.065 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 267,971 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent an der Spitze im Index. Redaktion finanzen.net

