AstraZeneca-Aktie profitiert: AstraZeneca koopiert mit Quell - Nirsevimab von FDA zur RSV-Prävention bei Kleinkindern empfohlen

Regulatorische T-Zellen oder Treg-Zellen sind eine spezialisierte Untergruppe der T-Lymphozyten, die Immunreaktionen unterdrücken.

Laut AstraZeneca wird Quell im Rahmen der Vereinbarung zunächst 85 Millionen US-Dollar in Form einer Barzahlung erhalten. Im Erfolgsfall würde Quell Anspruch auf mehr als 2 Milliarden Dollar für weitere Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie gestaffelte Lizenzgebühren haben. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf Typ-1-Diabetes und entzündlichen Darmerkrankungen.

FDA-Ausschuss empfiehlt Nirsevimab zur RSV-Prävention bei Kleinkindern

Der von den Pharmakonzernen AstraZeneca und Sanofi gemeinsam entwickelte Antikörper Nirsevimab ist von einem Ausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Prävention des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bei Kleinkindern empfohlen worden. Wie AstraTeneca mitteilte, wäre Nirsevimab im Falle einer Zulassung die erste Präventionsmöglichkeit, die speziell für den Schutz von Kleinkindern während ihrer ersten RSV-Saison entwickelt wurde, und zwar sowohl für gesunde Säuglinge als auch für solche mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen, die sie anfällig für diese Atemwegserkrankung machten.

Die FDA hatte den Antrag für Nirsevimab im Jahr 2022 angenommen und eine beschleunigte Prüfung in Aussicht gestellt.

