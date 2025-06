JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

20:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10720 Pence belassen. Daten einer Phase-III-Studie mit dem Mittel Enhertu gegen Brustkrebs hätten eine klinisch hochsignifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens gegenüber der Standardtherapie belegt, schrieb James Gordon in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sei beeindruckt von dem Ausmaß des Wirksamkeitsvorteils, der den hohen Erwartungen im Vorfeld der Datenpräsentation entsprochen habe. Gordon sieht sich in seiner Erwartung bestätigt, dass Enhertu allein in dieser Indikation einen Spitzenjahresumsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielen kann./rob/gl/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 15:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 15:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com