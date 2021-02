Siemens Energy und Air Liquide kooperieren bei Wasserelektrolyse - Siemens Energy-Aktie deutlich im Plus

In einer Absichtserklärung vereinbarten beide Seiten jetzt die gemeinsame Entwicklung von Wasserstoff-Projekten im industriellen Maßstab. Außerdem wollen sie die Grundlagen für eine Serienfertigung von Elektrolyseuren in Europa legen und gemeinsam an Forschung und Entwicklung der nächsten Elektrolyseur-Generation arbeiten, wie es in einer Mitteilung der Konzerne heißt.

Bei der Wasserelektrolyse wird Wasserstoff mit Hilfe elektrischen Stroms aus Wasser erzeugt. Der energetische Aufwand ist bislang für eine wirtschaftliche Nutzung allerdings noch zu hoch. Mit vermehrtem Angebot von Grünstrom könnte sich dies ändern. Außerdem ist Wasserstoff im Kampf gegen den Klimawandel ein Schlüssel zur Dekarbonisierung der Industrie.

Die Europäische Union, aber auch Frankreich und Deutschland fördern Wasserstoffgroßprojekte. Um Gelder aus diesen Töpfen wollen sich Siemens Energy und Air Liquide bemühen. Entsprechende Projektoptionen in Frankreich und Deutschland sowie anderen europäischen Ländern seien identifiziert. Eines sei das H2V-Projekt in der Normandie mit 200 Megawatt Leistung. Es soll künftig chemische Anlagen mit sauberer Energie versorgen. Air Liquide hat sich erst vor kurzem mit 40 Prozent in das Projekt eingekauft.

Im XETRA-Handel geht es für Siemens Energy-Titel zeitweise um 1,91 Prozent nach oben auf 31,56 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Siemens Energy AG