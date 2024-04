Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt am Freitagnachmittag zu

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,19 Prozent auf 18.090,83 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,344 Prozent stärker bei 17.940,28 Punkten, nach 17.878,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18.202,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.912,86 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17.897,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16.305,98 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 12.967,20 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18.464,70 Punkten. 16.249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 5,18 Prozent auf 192,59 USD), DexCom (+ 3,79 Prozent auf 138,40 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,55 Prozent auf 171,71 USD), Fortinet (+ 3,51 Prozent auf 71,66 USD) und CoStar Group (+ 3,50 Prozent auf 95,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Enphase Energy (-4,91 Prozent auf 114,85 USD), Tesla (-2,73 Prozent auf 166,44 USD), Intel (-2,19 Prozent auf 38,86 USD), Charter A (-1,24 Prozent auf 267,87 USD) und Micron Technology (-1,03 Prozent auf 122,81 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.224.730 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,884 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

