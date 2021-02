Palantir-Aktie fällt vorbörslich: Palantir überraschend mit Verlustquartal

Aktien in diesem Artikel Palantir 24,20 EUR

Palantir hat am Dienstag die Bilanz zum abgelaufenen vierten Quartal 2020 vorgelegt und Anleger damit - trotz höherem Umsatz - enttäuscht.

Nachdem der Software- und Dienstleistungsanbieter Palantir im Vergleichsquartal des Vorjahres noch einen Verlust je Aktie von 0,29 US-Dollar respektive 159,3 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen hatte, wies das Unternehmen nun einen Abschlag je Papier von 0,08 US-Dollar und damit einen Nettoverlust von 148,3 Millionen US-Dollar aus. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 0,02 US-Dollar gerechnet.

Im abgelaufenen Quartal setzte Palantir 322,1 Millionen US-Dollar um, was einem Plus gegenüber dem Vorjahresviertel von 44,4 Prozent entspricht. Damit übertraf der unter anderem von Starinvestor Peter Thiel gegründete Konzern die Expertenschätzungen von 300,7 Millionen US-Dollar.

Palantir ging erst Ende September 2020 an die New Yorker Börse. Palantir ist spezialisiert auf Datenanalyse und arbeitet viel mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten zusammen. Auch deshalb hielt sich der Konzern lange bedeckt, was Geschäft und Kunden angeht.

Palantirs Aktienkurs hatte sich in den vergangenen drei Monaten an der NYSE verdoppelt. Vorbörslich geht es für den Anteilsschein um 4,7 Prozent auf 30,43 US-Dollar südwärts.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com