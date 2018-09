Bonds: Bewegung an den Anleihen-Märkten

€uro am Sonntag

Der Bund Future, der den Kurs einer zehnjährigen Bundesanleihe abbildet, sank zeitweise deutlich unter die Marke von 159 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg spiegelbildlich im Wochenverlauf kurzzeitig über 0,50 Prozent.Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte ebenfalls zu und überwand die Marke von drei Prozent per annum. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die US-Notenbank am nächsten Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von zwei bis 2,25 Prozent erhöht. Gemessen an Termin­kontrakten rechneten Ende der Woche 94 Prozent der Marktteilnehmer mit dem Zinsschritt der Fed.Neue lang laufende Dollar-Anleihen hat der US-Pharmakonzern Pfizer emittiert. Der 2038 fällige Bond (ISIN: US717081EJ89) bietet einen Kupon von 4,10 Prozent per annum, die Stückelung beträgt 2000 Dollar. Die Agentur S & P bewertet Pfizer mit der sehr guten Note "AA".Auch neue Dollar-Anleihen des US-Automobilkonzerns General Motors sind handelbar. Der Bond mit drei Jahren Laufzeit (ISIN: US37045VAR15) hat einen variablen Kupon, der sich aus dem Drei-Monats-USD-­Libor plus 90 Basispunkte ergibt, derzeit liegt der Kupon bei 3,23 Prozent. General Motors wird von S & P mit der Note "BBB" bewertet._________________