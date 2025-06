Deutsche Anleihen drehen in die Verlustzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag nur zeitweise mit Kursgewinnen auf den Angriff Israels auf den Iran und die damit verbundene Sorge einer Eskalation im Nahen Osten reagiert. Bis zum Vormittag gab der richtungweisende Euro-Bund-Future seine Aufschläge aus dem frühen Handel wieder ab. Zuletzt wurde er bei 131,16 Punkten gehandelt und damit 0,11 Prozent tiefer als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,49 Prozent.

Für die weiteren Reaktionen an den Finanzmärkten werde entscheidend sein, wie stark der Iran zurückschlagen werde, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank. Zudem werde auch viel davon abhängen, ob der Iran auch US-Ziele ins Visier nehmen werde, dem engsten Verbündeten Israels.

Nach dem Beginn des israelischen Großangriffs auf Irans Atomanlagen hat die Islamische Republik nach israelischen Angaben zunächst damit begonnen, mit Drohnen zurückzuschlagen.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern dürften die Anleger in den kommenden Tagen einen Bogen um riskantere Investitionen machen und eher auf sichere Anlagehäfen setzen. "Eine erhöhte Risikoaversion ist zum bestimmenden Einfluss an den Börsen geworden und das dürfte mit dem Angriff Israels auf den Iran auch heute der Fall sein", heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen./jkr/jsl/jha/