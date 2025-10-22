DAX24.268 -0,3%Est505.662 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.087 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kaum veränderte Kurse

22.10.25 10:25 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 130,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.

Wer­bung

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA werden wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Datenseitig dürften erst die am Freitag anstehenden Inflationszahlen aus den USA den Markt bewegen. Ansonsten wird in den USA der sogenannte "Shutdown" fortgesetzt und es werden so gut wie keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Deutlich gesunken sind die Renditen britischer Staatsanleihen. Im Vereinigten Königreich war die Inflation im September nicht gestiegen. Die Jahresrate verharrte bei 3,8 Prozent. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 4,0 Prozent gerechnet. Die Erwartungen, dass die Bank of England die Zinsen weiter senken könnte, stiegen somit. "Wir sind der Meinung, dass der Markt heute Morgen überreagiert hat", kommentierte allerdings Hal Cook, Analyst bei Hargreaves Landsdown. "Die Inflation liegt mit 3,8 % immer noch fast doppelt so hoch wie das Ziel der Bank of England." Notenbankchef Andrew Bailey habe deutlich gemacht, dass künftige Zinssenkungen gut überlegt und datengestützt erfolgen würden./jsl/la/mis