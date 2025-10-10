DAX24.591 -0,1%Est505.630 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.172 -0,1%Euro1,1573 +0,1%Öl64,36 -1,3%Gold3.999 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Lage in Frankreich bleibt im Blick

10.10.25 11:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 128,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,68 Prozent.

Wer­bung

Am Vormittag fielen die Renditen von französischen Staatsanleihen zwar etwas stärker als die Renditen deutscher Anleihen, die politische Krise in Frankreich ist aber weiterhin ungeklärt. "Vor der im heutigen Tagesverlauf zu erwartenden Ernennung eines neuen französischen Ministerpräsidenten (vermutlich Sozialist oder Technokrat) bleibt die Unsicherheit hoch", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. "Die Verabschiedung des Haushalts für 2026 bleibt eine Gratwanderung und dürfte kaum schnell erfolgen." Das Risiko von Neuwahlen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone dürfe nicht ignoriert werden, warnte die Dekabank.

Die Lage in Frankreich könnte im weiteren Handelsverlauf das bestimmende Thema am Anleihemarkt bleiben. Darüber hinaus steht in den USA noch das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen für den Monat Oktober auf dem Kalender. Die Zahlen sind nicht von der teilweisen Schließung der US-Bundesbehörden betroffen.

Auch dieser sogenannte "Shutdown" wegen einer fehlenden Einigung im Haushaltsstreit bleibt im Fokus der Anleger an den Finanzmärkten. "Weiterhin fehlen Anzeichen für ein Ende des US-Government Shutdowns", schreibt die Dekabank. Es könnte daher bis nach den "No Kings"-Demonstrationen am 18. Oktober dauern, bis es ernsthafte Gespräche zur Lösung des Haushaltsstreits gebe./jsl/jkr/men