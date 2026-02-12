DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.727 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - US-Inflationsdaten stützen etwas

13.02.26 17:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,28 Prozent auf 129,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,75 Prozent.

In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.

Die Anleihekurse legten daraufhin etwas zu. "Insgesamt bewegt sich die Inflation aber in die richtige Richtung, wenn auch relativ langsam", schreiben die Experten der Commerzbank. "Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wird es dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der Jerome Powell Mitte Mai beerben wird, leichter fallen, seine Kollegen von Zinssenkungen zu überzeugen. Wir erwarten ab Juni vier Zinssenkungen und damit mehr als der Markt eingepreist hat."

Die jüngste Verunsicherung an den Aktienmärkten stützte die als sicher geltenden Anleihen etwas. Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten bereits am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen./jsl/he