DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.457 +1,1%Nas21.638 +1,2%Bitcoin102.386 +0,1%Euro1,1676 +0,5%Öl66,02 -1,0%Gold3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- Lilium, NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck
Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden? Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste - US-Inflationsdaten stützen nicht

12.08.25 17:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. US-Inflationsdaten stützten die Anleihekurse nur kurzzeitig. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,41 Prozent auf 129,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent. Die Rendite von dreißigjährigen Staatsanleihen erreichte mit 3,305 Prozent den höchsten Stand seit dem Jahr 2011.

Wer­bung

In den USA hat sich die Inflationsrate im Juli nicht verändert und verharrte bei 2,7 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet. "Der Zolleffekt ist bisher also relativ moderat", schreiben die Volkswirte der Commerzbank. "Viele Unternehmen nehmen die Zölle offensichtlich bisher auf die eigene Kappe." Die Experten halten dies jedoch nur für eine vorübergehende Erscheinung. Die Finanzmärkte sehen sich in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken dürfte. Die belastete die Anleihen nur vorübergehend.

Deutsche Anleihen gaben dann sogar merklich nach. Schließlich sind in der Eurozone zunächst keine Leitzinssenkungen mehr zu erwarten. "Die Leitzinsen sind aktuell auf einem sehr guten Niveau", sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel in Frankfurt. "Von hier aus können wir schauen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt."/jsl/he