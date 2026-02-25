DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,7%Nas22.769 -1,7%Bitcoin56.751 -1,3%Euro1,1790 -0,2%Öl72,18 +1,7%Gold5.185 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

26.02.26 17:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent.

Wer­bung

Damit bewegen sich die Anleihekurse bereits den dritten Tag in Folge in engen Bahnen. Anleger blickten auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. So hat sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 in der Region im Januar zwar stärker als erwartet beschleunigt. Insgesamt aber entwickele sich die monetäre Expansion weiterhin moderat, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Von der Entwicklung ließen sich weder Inflationssorgen noch Konjunktureuphorie ableiten.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt kaum. Die von der Europäischen Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung trübte sich im Februar unerwartet ein. Insbesondere die Stimmung im Dienstleistungssektor verschlechterte sich.

Ansonsten hat der Markt eine abwartende Haltung eingenommen. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./jsl/he