Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent.

Damit bewegen sich die Anleihekurse bereits den dritten Tag in Folge in engen Bahnen. Anleger blickten auf Konjunkturdaten aus der Eurozone . So hat sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 in der Region im Januar zwar stärker als erwartet beschleunigt. Insgesamt aber entwickele sich die monetäre Expansion weiterhin moderat, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Von der Entwicklung ließen sich weder Inflationssorgen noch Konjunktureuphorie ableiten.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt kaum. Die von der Europäischen Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung trübte sich im Februar unerwartet ein. Insbesondere die Stimmung im Dienstleistungssektor verschlechterte sich.

Ansonsten hat der Markt eine abwartende Haltung eingenommen. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./jsl/he