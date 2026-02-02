DAX24.968 +0,7%Est506.042 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,08 -0,9%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,55 -1,2%Gold4.923 +5,6%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Haushalt in Frankreich verabschiedet

03.02.26 10:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 127,83 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,88 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Händler verwiesen auch auf die Beruhigung am Gold- und Silbermarkt nach den jüngsten Turbulenzen. Wichtige Konjunkturdaten stehen weder in der Eurozone noch in den USA an. Auch Vertreter der EZB dürfen sich vor der Zinsentscheidung am Donnerstag nicht mehr zur Geldpolitik äußern.

"Unklar ist derweil, wie die weiteren Entwicklungen am Persischen Golf sein werden", schreiben die Experten der Helaba. Eine militärische Eskalation ist nicht auszuschließen und würde die Risikoaversion wieder anspringen lassen.

Gegen den Trend in der Eurozone haben die Kurse von französischen Staatsanleihen zugelegt. Das monatelange Ringen in Frankreich um den Haushalt 2026 ist beendet. Die Minderheitsregierung unter Premierminister Sébastien Lecornu überstand zwei weitere Misstrauensvoten der Opposition in der Nationalversammlung. Der Haushalt gilt damit als beschlossen - und die Regierung bleibt im Amt. Nach dem nun verabschiedeten Text soll das Haushaltsdefizit des hoch verschuldeten Landes auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden./jsl/jha/