Deutsche Anleihen: Weitere leichte Kursverluste

09.02.26 10:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn an ihre leichten Verluste vom Freitag angeknüpft und erneut etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Montag um 0,12 Prozent auf 128,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,86 Prozent.

Auch europaweit gaben Staatsanleihen nach. Ein Grund dafür sind die Gewinne an den europäischen Aktienmärkten, die von positiven Vorgaben der internationalen Börsen profitierten. In Tokio schnellte der Nikkei-225 (Nikkei 225) nach dem deutlichen Wahlsieg der Regierungspartei sogar auf ein Rekordhoch. Damit waren als sicher geltende Staatspapiere kaum gefragt.

Für Druck auf den gesamten Anleihenmarkt sorgte zudem eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach chinesische Beamte die Banken des Landes aufgefordert haben, den Kauf von US-Staatsanleihen zu begrenzen. Wie es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter hieß, sollen Finanzinstitute mit hohem Engagement in Staatspapiere der USA angewiesen worden sein, ihre Positionen abzubauen. Damit sank die Nachfrage nach den US-Treasuries, was auch negativ auf den europäischen Anleihenmarkt ausstrahlte./la/jsl/stk