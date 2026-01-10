DAX25.286 +0,1%Est505.981 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.558 -0,7%Euro1,1685 +0,4%Öl63,21 +0,3%Gold4.589 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen wenig bewegt - Sentix-Investorenvertrauen im Blick

12.01.26 09:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag unter dem Strich zunächst wenig verändert. Weder die Eskalation der Lage im Iran, noch die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sorgten für größere Nervosität unter Investoren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte am Morgen mit 127,98 Punkten 0,02 Prozent im Plus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

Wer­bung

In den USA spitzt sich der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank weiter zu. Fed-Chef Powell wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht.

Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nun nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik.

Für Impulse könnte am Vormittag dann die Veröffentlichung des Sentix-Investorenvertrauens für die Eurozone sorgen. Eine Stimmungsverbesserung sollte nicht überraschen, schreiben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Tagesausblick. In diesem Fall wäre dies mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden und die Indikation für die kommende

Wer­bung

ZEW-Umfrage fiele dann freundlich aus.

Im Blick behalten werden sollten auch der französische Markt für Staatsanleihen. Die Experten der Dekabank verwiesen in ihrem Morgenkommentar darauf, dass Frankreichs Finanzminister Roland Lescure am späten Freitag erklärt habe, Präsident Emmanuel Macron plane Neuwahlen, falls die Opposition die Regierung zu Fall bringe. "Sollten die Hinweise auf Neuwahlen tatsächlich konkreter werden, wird die Unruhe bei französischen Bonds wieder zunehmen", so die Dekabank./mis/stk