Eon begibt grüne Anleihen über 1,5 Milliarden Euro

GO

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich höher -- innogy mit Gewinnwarnung -- Commerzbank prüft wohl Filialstreichungen -- Neue Gerüchte um Renaul-Fiat-Chrysler-Fusion -- Tesla, LEONI, GEA, RWE im Fokus

Bertrandt zollt Auto-Flaute Tribut - Gewinnwarnung. Pfizer investiert hunderte Millionen Dollar in Gentherapie. Rocket-Beteiligung Global Fashion Group macht weiter Verlust. EU-Wettbewerbsbehörden prüfen angeblich Facebooks Libra. Goldman will Mehrheit an seinem China-JV übernehmen.