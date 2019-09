Regulierung durch die Bafin: Für Anleihefans naht Hoffnung

€uro am Sonntag

Darf ich oder darf ich nicht? Wer als Privatanleger eine interessante Unternehmensanleihe entdeckt, muss sich die bange Frage stellen, ob die Bank seine Order annimmt. Seit mit Mifid II und der PRIIPs-Verordnung Anfang 2018 neue Regeln in Kraft getreten sind, verweigern die Banken oft den Kauf. Wichtig ist vor allem, ob es sich um ein Packaged Retail Investment and Insurance-based Product (PRIIP) handelt. Für ein PRIIP muss ein Basis­informationsblatt vorliegen - das es für kaum eine Anleihe gibt. Diese Papiere sind daher für Privatanleger gesperrt.

Die Finanzaufsicht Bafin hat in einem Merkblatt nun erstmals klare Hinweise gegeben, wie Anleihen mit bestimmten Merkmalen in Bezug auf PRIIPs einzuordnen sind. Die Banken folgen hier in der Regel der Indikation des Dienstleisters WM-Datenservice. Von dort gab es zunächst keine Reaktion auf die Frage, wie sich die Hinweise auf die Einstufung einzelner Anleihen auswirken werden.

Merkmale der Anleihen

Probleme beklagen Anleger vor allem bei Nachranganleihen, variabel verzinslichen Papieren und Bonds mit Make-Whole-­Call-Option. Die Bafin stellt klar, dass Nachrangigkeit eine Anleihe nicht zum PRIIP macht, auch eine unendliche Laufzeit nicht. Bei vielen Nachrangbonds wird nach einer bestimmten Zeit aus dem fixen ein variabler Kupon. Entscheidend sei hier die Art des Referenzsatzes, von dem der Zins abhänge, meint die Bafin. Handelt es sich um einen Zins­index wie Euribor oder Libor, mache dies eine Anleihe nicht zum PRIIP.

Entscheidung der Banken

Nachranganleihen etwa von VW oder RWE beziehen sich auf solche Referenzsätze. Folglich müsste ihre aktuelle Einstufung als PRIIP geändert werden, ­womit Anleger sie wieder kaufen könnten - ebenso Floater, erstrangige Bonds, deren Zins etwa am Euribor hängt. Da die Bafin keine konkreten Anweisungen gibt, liegt es nun an den Banken.

Bonds mit Make-Whole-Klausel kann der Emittent jederzeit kündigen. Er muss aber die Zinsen, mit denen ein Investor bis Fälligkeit rechnen durfte, sofort zahlen. Grundlage für die Berechnung des abgezinsten Barwerts ist in der Regel der Zins einer Staatsanleihe plus Aufschlag. Ein Referenzsatz im Sinne des Merkblatts dürfte dies nicht sein.

Das Finanzministerium schreibt aber in einem an die EU gerichteten Papier zum Korrekturbedarf bei Mifid II und PRIIPs, dass Anleihen mit Make-Whole-­Klausel nicht als PRIIPs eingestuft werden sollten. Auch die Angabe eines Zielmarkts, zu dem Privatanleger zählen müssen, damit sie Papiere ordern dürfen, hält das Ministerium bei Produkten wie Aktien und Anleihen nicht für nötig. Bis März 2020 sammelt die EU die Ideen der Mitgliedsländer, erst danach könnte es hier eine Korrektur geben.













