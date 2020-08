Anleihe auf K+S: Abbau des Schuldenbergs

€uro am Sonntag

Der Umsatz ist im zweiten Quartal um vier Prozent auf 840 Millionen Euro gesunken, der Gewinn (Ebitda) mit 88 Millionen um ein Drittel niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie von K + S ist nach Vorlage der Zahlen vor einigen Tagen unter die Räder gekommen - obwohl der Quartalsbericht besser ausfiel als erwartet.

Anleihe-Investoren reagierten besonnener. Für sie war der Hinweis wichtig, dass der Verkauf des Salzgeschäfts in Nord- und Südamerika nach Plan verläuft und eine Vereinbarung dazu bis Jahresende stehen soll. Mit diesem Schritt fokussiert sich der Konzern mehr auf das Düngemittelgeschäft.

Die Trennung von der Einheit "Americas" ist für den Abbau des Schuldenbergs von enormer Bedeutung. Dieser ist auch durch hohe Investitionen in eine neue Kali-Mine in Kanada gewachsen. Und angesichts des schwierigen Umfelds mit niedrigen Preisen für Kalidünger dürfte es K + S kaum gelingen, die Schuldenlast aus dem operativen Geschäft heraus deutlich zu verringern. Ende Juni lag die Nettoverschuldung bei drei Milliarden Euro - das 5,6-Fache des Ebitda der vergangenen zwölf Monate. Bis Ende 2021 sollen die Schulden um mehr als zwei Milliarden Euro sinken.

Damit will das Management auch das Rating des Unternehmens wieder verbessern. Nach zwei Herabstufungen im März und Mai bewertet Standard & Poor’s (S & P) die Bonität von K + S derzeit nur mit der Note "B" bei weiterhin negativem Ausblick. Ziel ist ein stabiles Rating im Crossover-Bereich, also eine Note an der Grenze von High Yield und Investment Grade.

Zur Liquiditätssicherung hat sich K + S eine weitere Konsortialkreditlinie über 350 Millionen Euro von der KfW und anderen Banken gesichert. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Unternehmen als systemrelevant gilt, weil es mit der Gewinnung und Verarbeitung heimischer Rohstoffe einen Beitrag zur Grundversorgung etwa in Medizin und Lebensmittelproduktion leistet.

Bis zur verbindlichen Vereinbarung über den Verkauf der Americas-Einheit müssen Anleger weiter mit Schwankungen der Anleihekurse rechnen. Wer den 2021 fälligen Bond nach der €urams-Empfehlung Mitte März gekauft hat, könnte seinen Kursgewinn zumindest teilweise realisieren. Für Neueinsteiger ist die Rendite von rund 2,5 Prozent per annum bei der Restlaufzeit von gut einem Jahr durchaus noch interessant. Das Risiko ist erhöht, aber vertretbar.

Bond zur Beimischung: Bei relativ kurzer Restlaufzeit bis Ende 2021 verspricht der Bond eine attraktive Rendite. Wegen des erhöhten Risikos aber nur als Beimischung fürs breite Anleihedepot geeignet.

