Sonnige Erträge: Weshalb die Anleihe von Hep Global eine lukrative Beimischung ist

Mit einer Anleihe hat die Photovoltaikfirma Hep Global im Mai 25 Millionen Euro eingesammelt. Die angepeilte Summe wurde in voller Höhe erreicht, was verschiedenen Emittenten im Bereich kleinvolumiger Anleihen in den vergangenen Monaten nicht gelungen ist. Die Ausgestaltung eines Papiers als Green Bond scheint auch bei Anleihen von kleinen und mittelgroßen Firmen ein zusätzlicher Anreiz für die Investoren zu sein. Die Nachhaltigkeitsratingagentur Imug bescheinigt, dass das Papier den Prinzipien eines Green Bonds entspricht.

Hep Global mit Sitz im baden-württembergischen Güglingen wurde 2008 gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen setzt auf die beiden Segmente Services und Investments. Services steht dabei mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Solarparks für rund 80 Prozent des Geschäfts. Die wichtigsten Länder sind die USA, Japan, Deutschland sowie Kanada. Bisher wurden Projekte mit einer Leistung von in der Spitze 800 Megawatt entwickelt.

Gefüllte Projektpipeline

Die Grundlage für das weitere Wachstum bildet eine vertraglich gesicherte, gut gefüllte Projektpipeline mit einer Gesamtleistung von 5.300 Megawatt in der Spitze. Den bis 2025 erwarteten Umsatz allein aus Projekten in den beiden letzten Entwicklungsstufen beziffert das Unternehmen auf insgesamt mehr als 500 Millionen Euro.

Im Segment Investments werden über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Alternative Investmentfonds (AIF) konzipiert, vertrieben und gemanagt. Ende März lag das in den Fonds vor allem für private, aber auch für institutionelle Investoren verwaltete Vermögen bei 268 Millionen Euro.

Bisher wurden Projektentwicklungen der Gruppe vor allem über die Fonds finanziert. Künftig soll dies mehr auf eigene Rechnung geschehen. Für Photovoltaikprojekte in frühen Phasen sind rund 75 Prozent des Anleiheerlöses vorgesehen, der Rest soll das Betriebskapital für den weiteren Ausbau des Unternehmens stärken.

Nachhaltige Energiewende

Die Hep-Anleihe wird seit Mitte Mai an der Börse in Frankfurt gehandelt, aktuell zu Kursen von etwas über 100 Prozent des Nennwerts. Das Papier hat eine Laufzeit bis Mai 2026 und bietet einen Kupon von 6,50 Prozent per annum, wobei die Zinsen halbjährlich gezahlt werden. Die Rendite auf Endfälligkeit liegt derzeit bei 6,46 Prozent pro Jahr.

Das Papier ist eine lukrative Beimischung für ein breit aufgestelltes Bond- Portfolio - aus einer Branche, die vom politischen Willen zu einer globalen nachhaltigen Energiewende profitieren wird. Dass die Anleihe dennoch nicht ohne Risiko ist, signalisiert die relativ hohe mögliche Rendite.

Green Bond: Die Anleihe läuft bis 2026. Hep Global darf aber ab Mai 2024 zu 102 und ab Mai 2025 zu 101 Prozent kündige.

ISIN: DE000A3H3JV5

















