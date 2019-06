Merck platziert Hybridanleihe im Volumen von 1,5 Mrd Euro

GO

Heute im Fokus

DAX schließt mit kräftigem Gewinn -- Dow & Co. mit Rückenwind -- EZB-Chef Draghi stellt Leitzinssenkungen in Aussicht -- Facebook präsentiert Kryptowährung Libra -- Siltronic, Wirecard im Fokus

BMW ruft 560 000 Autos in die Werkstätten. Siemens streicht 2700 Stellen. Deutsche Bank könnte anscheinend Teile des Managements austauschen. Immobilienwerte unter Druck - Mietdeckel in Berlin kommt wohl. Bayer bittet US-Richter zur Aussetzung von Urteil in Glyphosat-Prozess. Kartellamt beanstandet offenbar Telekom-Glasfaserprojekt.