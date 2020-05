Evonik platziert Anleihe über 500 Millionen Euro

Heute im Fokus

DAX verabschiedet sich tiefer in den Feierabend -- Commerzbank verkauft mBank doch nicht -- Wirecard-Vorstand wird umgebaut -- Henkel, LEG, Carl Zeiss im Fokus

Rocket Internet erwartet Verlust im 1. Quartal - Aktie verliert. Hypoport bestätigt Jahresprognose. TUI setzt auf Reiseangebote am Mittelmeer. KKR sichert sich Mehrheitsanteil an Coty-Haarpflege um Wella. Cronos kann trotz Coronavirus-Krise Umsatzsprung vermelden. Under Armour mit Umsatzeinbruch und roten Zahlen. Tesla-Chef Elon Musk will Firmensitz "sofort" verlegen.