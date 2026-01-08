DAX25.270 +0,6%Est505.999 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,2%Nas23.629 +0,6%Bitcoin78.588 +0,7%Euro1,1631 -0,3%Öl63,50 +1,3%Gold4.505 +0,6%
US-Anleihen nach Konjunkturdaten mit leichten Kursverlusten

09.01.26 16:30 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse US-amerikanischer Staatsanleihen haben sich am Freitag nach eher durchwachsenen US-Konjunkturdaten nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf knapp 4,18 Prozent.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern.

Derweil verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar überraschend deutlich, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte. Allerdings wurden fast alle Befragungen für die Erhebung vor der jüngsten Intervention der USA in Venezuela durchgeführt./mis/men