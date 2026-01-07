DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.464 -0,5%Bitcoin77.543 -0,8%Euro1,1656 -0,2%Öl61,14 +1,2%Gold4.462 +0,1%
US-Anleihen verlieren nach Konjunkturdaten

08.01.26 17:22 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse US-amerikanischer Staatsanleihen sind am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,22 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb bei den Festverzinslichen. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als erwartet. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember erwartet, der an den Finanzmärkten besonders im Fokus steht.

Darüber hinaus ist das Defizit in der US-Handelsbilanz kräftig gesunken. Es hat den tiefsten Wert seit 2009 erreicht./jkr/jha/