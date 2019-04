Wie Volkswagen mithilfe von Amazon effizienter werden will

€uro am Sonntag

Mit einer stärkeren Vernetzung der Werke will der Volkswagen -Konzern seine Produktivität erheblich steigern. Dafür kooperiert der Wolfsburger Autobauer mit dem US-Internetriesen Amazon . Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen eine Industrie-­Cloud aufbauen, in der die Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus den weltweit 122 Fabriken des VW-Konzerns zusammengeführt werden.Analysten sehen darin ein riesiges Sparpotenzial für das Unternehmen, denn dessen Werke arbeiten bisher mit unterschiedlichen Softwaresystemen. Von der neuen Plattform verspricht sich die Wolfsburger Zentrale vollständige Transparenz.Amazon ist als Onlinehändler bekannt, mit der Tochter Amazon Web Services aber auch einer der weltgrößten Anbieter von Cloud-Computing-Diensten, bei denen IT-Ressourcen über das Internet bereitgestellt werden. VW kooperiert bereits mit Microsoft bei einer Automotive-­Cloud. Dabei geht es um Produkte rund ums Fahrzeug, die durch die Digitalisierung der Wagen entstehen und sich an die Autofahrer richten.

Ehrgeizige Ziele

Die Industrie-­Cloud von VW soll bis Jahresende starten. Geplant ist, dass auch die über 1.500 Zulieferer und Partnerfirmen nach und nach integriert werden. VW will den Dienst langfristig zudem für andere ­Autohersteller zugänglich machen, so soll eine weltweite industrielle Plattform entstehen.

VW-Vorstandschef Herbert Diess hat als Ziel ausgegeben, die Produktivität der Werke im Verbund bis zum Jahr 2025 um 30 Prozent zu steigern. Das unter dem Dieselskandal leidende Unternehmen muss hohe Investitionen, etwa in die Elektromobilität, bewältigen. Wenn Volkswagen seine Produktivität steigern und Elektroautos zu geringen Kosten produzieren kann, würde dies nach Einschätzung von Experten auch die Konkurrenten unter Druck setzen und die Konsolidierung in der Branche weiter vorantreiben.Zu seiner Finanzierung emittiert VW regelmäßig Anleihen - erfreulich oft mit privatanlegerfreundlicher 1.000-Euro-Stückelung. Vorige Woche wurden drei solcher Anleihen mit Laufzeiten von drei bis achteinhalb Jahren platziert. Weil die Bonds mit fixem Zins und fester Laufzeit einfach gestrickt sind, können Privatanleger die Papiere problemlos über ihre Hausbank ordern. Angesichts einer Regulierung, die Privatanlegern in der Praxis inzwischen den Kauf vieler Anleihen verwehrt, ist das bereits eine Erwähnung wert.

Im Überblick: Interessante neue Anleihen von Volkswagen (pdf)















___________________________

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com