Anleger profitieren von Wohnimmobilien mit gut planbaren Mieterträgen.

Die Wertpapiere mit einem Festzins von 5,75 % p.a. (ISIN: DE000A3E46C5, Laufzeit 5 Jahre) und 6,00 % p.a. (ISIN DE000A289QS7, Laufzeit 7 Jahre) können an der Börse Frankfurt zu einem Kurs von 100 % gekauft werden. Die Analysten von GBC Research empfehlen die 5,75%-Anleihe als "überdurchschnittlich attraktiv". Das Geschäftsmodell sei innovativ und das Marktumfeld für Wohnimmobilien attraktiv. Details erläutert der persönlich haftende Gesellschafter Gerald Evans.

Finanzen.net: Herr Evans, stellen Sie uns bitte Ihr Geschäftsmodell vor und wie Sie damit Geld verdienen.

Evans: GECCI realisiert bezahlbaren Wohnraum und erleichtert Menschen den Weg zu ihrer Traumimmobilien - ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. Unser Alleinstellungsmerkmal: Kunden erwerben die Eigenheime im Wege der Mietübereignung und erhalten eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Dafür wird bis zur Eigentumsübergabe ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 bis 32 Jahren vereinbart. Wir planen mit der Errichtung von 44 Wohneinheiten pro Jahr. Entsprechend werden die Mieteinnahmen kontinuierlich ansteigen. Daneben fließen in den Cashflow auch Abschreibungen und Bauzuschüsse ein. Diese nutzen wir für die Zins- und Tilgungszahlungen der Anleihen.

Finanzen.net: Welche Sicherheiten bieten Sie Anlegern?

Evans: Ich bin von dem Geschäftsmodell überzeugt und hafte als persönlich haftender Gesellschafter mit meinem Privatvermögen für alle Gesellschaften der GECCI Gruppe. Es ist auch eine erstrangige Grundschuld für die Finanzierungsgemeinschaft vorgesehen. Die Finanzierungsgemeinschaft besteht aus der GECCI Investment - also den Anleiheinvestoren - und den Trägern der langfristigen Kredite. Je nach Finanzierungsanteil sollen sie eine Grundschuld ersten Ranges erhalten. Zudem haben wir uns zu einer vierteljährlichen Kontrolle durch einen Wirtschaftsprüfer verpflichtet. In diesem Rahmen werden auch Baufortschritte geprüft.

Finanzen.net: Und wie reduzieren Sie Projektrisiken in der Bauphase?

Evans: Dies lässt sich gut an einem Beispiel erklären. In der niedersächsischen Stadt Bockenem - im Einzugsgebiet von Hannover, Salzgitter und Wolfsburg - haben wir gerade Grundstücke für den Bau von 6 Einfamilienhäusern gekauft. Die Eigenheime werden jeweils über eine Grundstücksgröße von rund 650 bis 1200 m2, eine Wohnfläche von mindestens 136 m2 und mindestens Energieeffizienz-Standard KfW-55 verfügen. Wie bei allen Projekten im Rahmen der Mietübereignung realisiert die GECCI Gruppe auch in Bockenem von der Grundstückserschließung bis zum schlüsselfertigen Bau alles inhouse. Mit dieser "Alles-aus-einer-Hand-Strategie" werden Projektrisiken minimiert.

Finanzen.net: Welchen potenziellen Kunden sprechen Sie an?

Evans: Grundsätzlich jeden Häuslebauer. Insbesondere wer sein Eigenkapital nicht über Jahrzehnte binden und trotzdem Eigentum erwerben möchte. Unser Modell eignet sich hervorragend zur Altersvorsorge. Durch die feste Kaltmiete über die gesamte Laufzeit nutzt der Mieter die künftige Inflation.

Finanzen.net: Ist die Corona-Pandemie ein Risiko?

Evans: Wir wollen Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte schaffen. Da kommt es uns eher zu Gute, dass durch Homeoffice und -schooling das Wohnen in den Speckgürteln der großen Städte wieder an Attraktivität gewinnt. Außerdem: Der Wohnungsneubau in den Ballungszentren deckt seit Jahren den Bedarf nicht ab und die deutsche Wohneigentumsquote ist europaweit niedrig.

Finanzen.net: Wie finanziert sich GECCI insgesamt?

Evans: Neben den Anleihemitteln finanzieren wir uns über langfristige Bank- und KfW-Darlehen. Zwei Partner stellen uns Kapital für unter 1,5 % p.a. zur Verfügung und bestätigen damit die Solidität unseres Geschäftsmodells. Teures Mezzanine-Kapital und Private Equity nutzt GECCI nicht.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Evans.

Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) und weitere Informationen stehen auf gecci-investment.de zur Verfügung.

