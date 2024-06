ACCENTURE - Kann DAS hier was werden? *UPDATE

ACCENTURE – H1/D1 CHART inkl. Volumenprofil

Der übergeordnete Trend ist weiterhin aufwärtsgerichtet und in einer tieferen Konsolidierung. Maßgeblich gibt es zwei Zonen, an denen ich untergeordnete Kippformationen nutzen möchte, um in den neuen übergeordneten Impuls hinein zu handeln.

Wie im Stundenchart eingezeichnet, möchte ich diese Form von Price Action sehen, um risikoarme Einstiege zu vollziehen. Dazu muss mindestens ein Schlusskurs auf dem Stundenchart über der Marke von 315 $ vorhanden sein. Idealerweise mit einer klar erkennbaren Ausbruchsformation vorher.

Kommentar | Aktuell

Neben vielen schönen Läufer (über die wir bereits berichtet haben) und einige Trades, die zügig auf Breakeven (+/- 0) ausgestoppt worden sind, gibt es noch die dritte Kategorie, die uns als Händler ebenso begleitet: Setups, die nicht aktiviert werden.

Accenture ist so ein Fall. Trend passt, Situation passt, Price Action verlangsamt sich und ein Ausbruch deutet sich zunehmend an. Aber, er kommt nicht.

Es heißt daher nicht umsonst: "Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend kippen."

Vor dem Hintergrund kann das Setup langsam ins Archiv geschoben werden, weil der übergeordnete Trend langsam kippt und das Setup damit keine Gültigkeit mehr hat. Selbst, wenn jetzt eine Bodenformation erneut auftreten sollte, ist das dann eben so.









Risikohinweis

Die Situation ist ein übergeordneter Aufwärtstrend, der sich in einer tieferen Korrektur befindet. Als Händler fokussiere ich mich daher nur auf potenzielle Longsinale im Rahmen einer Formation, die ich eng stoppen kann. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend kippen.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Accenture plc ist ein multinationales US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen, das aus steuerlichen Gründen seinen Hauptsitz in Dublin hat und sich auf Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) und Beratung spezialisiert hat. Das Unternehmen, das zu den Fortune Global 500 gehört meldete 2023 einen Umsatz von 64,1 Mrd. USD. Zu den aktuellen Kunden von Accenture gehören 91 der Fortune Global 100 und mehr als drei Viertel der Fortune Global 500. Ab 2022 gilt Accenture als das größte Beratungsunternehmen der Welt, gemessen an der Zahl der Mitarbeiter.

Hinweis zum Trading | Kontext & Signal

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Orte (Zonen) nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Topformation) handeln sollte. Meistens ist damit ein klar ersichtliche Dreiecks- , Double Top / Bottom - Formation im Fokus. Nur wenn diese im genannten Preisbereich auftritt und sauber aufgelöst wird, ergibt sich ein Trade.

Hinweis Trademanagement

Entscheidend ist den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

