Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 5.662,89 Punkte nach. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46,368 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,683 Prozent auf 5.636,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5.675,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.632,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.711,15 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,484 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.117,52 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 20.12.2024, einen Stand von 5.930,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, notierte der S&P 500 bei 5.224,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent abwärts. 6.147,43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 5.504,65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Darden Restaurants (+ 5,77 Prozent auf 199,01 USD), Charter A (+ 2,71 Prozent auf 362,58 USD), Allstate (+ 2,59 Prozent auf 210,18 USD), Arthur J Gallagher (+ 2,39 Prozent auf 334,44 USD) und DexCom (+ 2,36 Prozent auf 75,11 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Accenture (-7,26 Prozent auf 300,91 USD), Gartner (-6,82 Prozent auf 418,77 USD), Microchip Technology (-6,54 Prozent auf 51,00 USD), Charles River Laboratories International (-4,91 Prozent auf 165,35 USD) und IBM (-3,56 Prozent auf 243,32 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 56.553.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,938 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net