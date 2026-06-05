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Aktienanalysen der Woche: Dell, Broadcom & Snowflake

06.06.26 10:00 Uhr

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Aktienanalysen der Woche: Dell, Broadcom & Snowflake


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Der KI-Boom verändert nicht nur die Technologiewelt, sondern auch die Favoritenlisten vieler Anleger. Während NVIDIA als zentraler Profiteur der Entwicklung gilt, rücken zunehmend Unternehmen in den Fokus, die im Hintergrund die notwendige Infrastruktur liefern. Genau hier setzen Dell Technologies, Broadcom und Snowflake an – drei Unternehmen, die auf unterschiedliche Weise vom Ausbau moderner Rechenzentren, Cloud-Plattformen und KI-Anwendungen profitieren. Dell liefert komplette Server- und Infrastrukturpakete für Unternehmen, Broadcom stellt zentrale Chips und Netzwerktechnologie für KI-Rechenzentren bereit, während Snowflake die Datenbasis schafft, auf der viele KI-Anwendungen überhaupt erst sinnvoll funktionieren.


Besonders spannend ist dabei, dass alle drei Aktien zuletzt durch starke Quartalszahlen, optimistische Ausblicke oder neue KI-Fantasie für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Dell profitiert von der steigenden Nachfrage nach KI-Servern und der engen Zusammenarbeit mit NVIDIA. Broadcom hat mit kräftigem Wachstum im KI-Geschäft überzeugt, musste nach den Zahlen aber dennoch einen Rücksetzer hinnehmen, weil die Erwartungen am Markt extrem hoch waren. Snowflake wiederum meldet sich nach einer längeren Phase schwankender Kursentwicklung mit starken Zahlen, einem besseren Ausblick und einer milliardenschweren Zusammenarbeit mit Amazon Web Services zurück. Damit stellt sich bei allen drei Titeln dieselbe zentrale Frage: Ist der KI-Boom bereits vollständig eingepreist – oder beginnt gerade erst die nächste Wachstumsphase?


In unseren aktuellen Aktienanalysen werfen wir daher einen genaueren Blick auf Dell, Broadcom und Snowflake. Wir beleuchten die jüngsten Quartalszahlen, die wichtigsten Wachstumstreiber, die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur sowie die Chancen und Risiken nach den jüngsten Kursbewegungen. Zudem analysieren wir, welche Aktie im aktuellen Marktumfeld besonders spannend erscheint: Dell als unterschätzter NVIDIA-Partner, Broadcom als etablierter Infrastruktur-Gigant mit möglicher Kaufchance nach dem Rücksetzer oder Snowflake als wachstumsstarke Datenplattform mit neuer KI-Fantasie. Für Anleger, die den KI-Trend nicht nur über NVIDIA spielen möchten, könnten diese drei Analysen besonders interessant sein.


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Dell (DELL):


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Broadcom (AVGO):


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Snowflake (SNOW):


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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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04.06.2026Broadcom OutperformBernstein Research
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04.06.2026Broadcom Sector PerformRBC Capital Markets
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14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
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