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Broadcom Aktie

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Broadcom Overweight

14:16 Uhr
Broadcom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Broadcom
332,55 EUR 7,45 EUR 2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Entgegen anderslautender Spekulationen halte Google an einem mit Broadcom betriebenen Entwicklungsprojekt für KI-Halbleiter (TPU v9 2nm) fest, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. Grund zu dieser Annahme gäben eigene aktuelle Erhebungen sowie frühere Entwicklungsberichte. Das Projekt TPU v9 2nm habe bei Broadcom eine der höchsten Prioritäten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Overweight

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 580,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 376,71		 Abst. Kursziel*:
53,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 385,63		 Abst. Kursziel aktuell:
50,40%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 513,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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