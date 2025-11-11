Broadcom Aktie
Marktkap. 1,96 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 580 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte beschleunige sich dank der starken Auftragseingänge des Chipkonzerns, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Quartalszahlen blickt er noch etwas optimistischer in die Zukunft./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 580,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 406,30
|Abst. Kursziel*:
42,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 410,89
|Abst. Kursziel aktuell:
41,16%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 513,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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