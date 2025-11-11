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Broadcom Aktie

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Goldman Sachs Group Inc.

Broadcom Buy

16:06 Uhr
Broadcom Buy
Aktie in diesem Artikel
Broadcom
350,20 EUR -64,10 EUR -15,47%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Schneider wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Erwartung einer starken, KI-bezogenen Umsatzdynamik im Jahr 2027 hin. Kurzfristig bleibe der Chipkonzern aber etwas hinter den sehr hoch gestapelten Erwartungen zurück./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 11:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Buy

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 525,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 405,78		 Abst. Kursziel*:
29,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 410,99		 Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 513,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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