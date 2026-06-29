Broadcom Aktie
Marktkap. 1,52 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
Broadcom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang nach den Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns biete den Anlegern attraktive Möglichkeiten, schrieb Blayne Curtis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf die verbesserte Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2028, gute Fortschritte bei den hauseigenen KI-Chips (TPU), übertriebene Sorgen wegen Konkurrenten wie MediaTek und immer mehr Kunden für Spezial-Chips (ASIC). Zudem sei die Aktie günstig bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Buy
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 372,45
|Abst. Kursziel*:
47,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 373,66
|Abst. Kursziel aktuell:
47,19%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 513,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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