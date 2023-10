Carnival Aktienanalyse: Endlich wieder schwarze Zahlen! Geht der Kreuzfahrt-Boom bei AIDA & Co weiter?​





Carnival PLC ist ein britisches Unternehmen und eines der weltweit größten Kreuzfahrtunternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Southampton, England, und ist an der Londoner Börse gelistet. Carnival PLC ist bekannt für seine breite Palette von Kreuzfahrtmarken, darunter Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Costa Cruises, P&O Cruises, Cunard Line und viele weitere. In Deutschland kennt man vor allem Costa und AIDA.





Die vielen Marken bieten eine Vielzahl von Kreuzfahrterlebnissen, von erschwinglichen Familienkreuzfahrten bis hin zu luxuriösen Reisen. Zu den bekanntesten Marken gehören die Carnival Cruise Line, die für ihre unterhaltsamen Kreuzfahrten bekannt ist, und Princess Cruises, die für ihre Eleganz und Qualität stehen.





Den Ursprung hat das Unternehmen bereits im Jahr 1972 durch den Amerikaner Ted Arison erfahren. Seitdem hat er zahlreiche andere Kreuzfahrtunternehmen erworben und integriert, um seine Präsenz auf dem globalen Markt zu stärken und ist zudem seit den 1980er-Jahren an der US-Börse im Index S&P500 vertreten.





Carnival PLC ist heute ein milliardenschweres Unternehmen und erzielte über Jahre hinweg solide Umsätze und Gewinne. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Kreuzfahrtindustrie von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter wirtschaftliche Bedingungen, Umweltvorschriften und Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie. Diese Faktoren haben die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinflusst und das Unternehmen tief in die Verlustzone getrieben. Mit den aktuellen Quartalszahlen ist der erste Schritt zur Revidierung getan. Wir gehen auf diese Zahlen und den Plan, ab 2024 wieder auf Jahressicht profitabel zu sein, im Detail ein.





Zwar steht die Kreuzfahrtindustrie zunehmend unter Druck, umweltfreundlichere Praktiken zu entwickeln und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Doch Carnival PLC hat sich dazu verpflichtet, seine Umweltauswirkungen zu verringern, indem es beispielsweise auf umweltfreundlichere Treibstoffe umstellt und energieeffiziente Technologien einführt. Einige Visionen wie LNG-Antriebe oder Photovoltaik besprechen wir ebenfalls im Video. Sie zeugen von weiterhin hohen Chancen für Wachstum in diesem Sektor, da die Nachfrage nach Kreuzfahrten weltweit nach wie vor besteht.





Die Zukunft von Carnival PLC wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die wirtschaftliche Entwicklung, Umweltauflagen und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Marke zu stärken und sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Das Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin bestrebt sein, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig innovative Kreuzfahrtangebote anzubieten. Mit dem Quartalsgewinn ist ein erster Schritt vollzogen, Investoren zu begeistern. Mit mehr als 60 Prozent Gewinn bei der Aktie in 2023 ist auch der Aktienkurs bereits gut gelaufen. Wo liegen potenzielle Chancen für weiteres Wachstum?





Dies ergründen wir im zweiten Teil des Videos mit der Chartanalyse im Freestoxx-Tool.





Das Video zur Carnival Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Carnival das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









