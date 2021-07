CMC Markets: DAX leicht im Plus erwartet - Einkaufsmanagerindizes im Fokus

DAX leicht im Plus erwartet - Einkaufsmanagerindizes im Fokus Um 9.30 Uhr werden die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und eine halbe Stunde später für Europa veröffentlicht, um 15.45 Uhr folgt dann die USA mit ihren Stimmungsbarometern aus der Wirtschaft. Längst hat die Angst vor einer konjunkturellen Abschwächung aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Psychologie der Anleger negativ beeinflusst. Heute dürfte sich zeigen, ob und wie stark dieses Thema auch das Verhalten der Entscheider in den Einkaufsabteilungen der Unternehmen bestimmt. Aber auch die Preis-Komponenten in den Einkaufsmanagerindizes bleiben unter Beobachtung und sollten von den Investoren nach Hinweisen auf Inflation untersucht werden. Die gestrige Sitzung der Europäischen Zentralbank hatte den Zweck, zu zeigen, dass Inflation und lockere Geldpolitik in keinem Widerspruch zueinanderstehen müssen. Ob das allerdings reicht, um den Deutschen Aktienindex in den kommenden Tagen auf einen neuen Rekord zu treiben, wird sich zeigen. Ohne ein neues Allzeithoch droht dem Markt allerdings eine Trendwende. Im DAX stehen sich jetzt zwei Seiten gegenüber. Jene Anleger, die nach dem Allzeithoch vor zwei Wochen verkauft haben in der Angst, dass die dynamisch steigenden Infektionszahlen neue Restriktionen mit sich bringen könnten. Die Käufer in der folgenden Erholung setzen dagegen auf die Entkopplung zwischen Ansteckungszahlen und Hospitalisierungen und darauf, dass sich die Wirtschaft auf die neue Situation mittlerweile recht gut eingestellt hat. Mehr Marktkommentare und Analysen lesen CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. CMC Markets ist, je nach Kontext, ein Verweis auf die CMC Markets Germany GmbH oder die CMC Markets UK plc. Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen. CMC Markets UK Plc ist im Unternehmensregister der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) unter Registernummer 173730 registriert. Diese E-Mail (einschließlich etwa beigefügter Dateien) kann vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen enthalten und ist ausschließlich für den (die) genannten Adressaten bestimmt. Bitte informieren Sie uns sofort, wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Offenlegung und Verbreitung und Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. CMC Markets behält sich vor, Inhalte von E-Mail-Nachrichten von und zu den eigenen Betriebsplattformen zu überwachen, zu protokollieren und stichprobenartig zu überprüfen. E-Mails können manipuliert werden und Viren oder ähnliche Sicherheitsrisiken enthalten. CMC übernimmt hierfür keine Haftung. Es obliegt dem Empfänger, selbst angemessene Sicherheitschecks im Hinblick auf Benachrichtigungen und eventuelle Dateianhänge durchzuführen. Diese E-Mail stellt weder ein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung eines Finanzinstrumentes dar, noch eine Annahme oder Auftragsbestätigung, es sei denn, sie ist als solche explizit gekennzeichnet. Pflichtangaben zu unserer Gesellschaft und unseren Zweigniederlassungen finden Sie unter folgendem www.cmcmarkets.de/impressum.