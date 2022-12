Das war der Handelstag, 09.12.22 🔴 Höhere PPI-Werte änderten die Marktstimmung nicht

Die PPI-Inflation in den USA (Producer Price Index - Erzeugerpreise) ging im November von 8,0 % im Vormonat auf 7,4 % im Jahresvergleich zurück und verfehlte damit die Schätzungen der Analysten von 7,2 % im Jahresvergleich. Die PPI-Kerninflation blieb über 6%.

Höhere Inflationswerte erhöhen die Unsicherheit ĂĽber die Entscheidung der Fed in der kommenden Woche. Andererseits wird die VPI-Inflation (Verbraucher Preisindex) am Dienstag veröffentlicht und ist ein wichtiger Bericht fĂĽr die US-Notenbank.Â

Zwar scheint eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte beschlossene Sache zu sein, doch könnte eine deutliche Ăśberraschung bei den Inflationsdaten die Fed-Mitglieder veranlassen, andere Optionen in Betracht zu ziehen, und auch die Forward Guidance der Fed beeinflussen.Â

Nach der Veröffentlichung der heutigen Inflationsdaten konnten wir eine Stärkung des Dollars und einen Rückzug der Aktien beobachten. Diese Bewegungen hielten jedoch nicht lange an, da die Universität Michigan einen unerwarteten Rückgang der kurzfristigen Inflationserwartungen auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr meldete, was den Bullen eine gewisse Atempause verschaffte.

US2000 (Russel) gab nach, nachdem es den Käufern nicht gelungen war, den 100 EMA (lila Linie) und den wichtigen Widerstand bei 1840 Punkten zu überwinden. Die nächste zu beachtende Unterstützung liegt bei 1790 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB.

Rohöl bewegt sich weiter in Richtung Süden, da unbestätigten Meldungen zufolge der Betreiber von Keystone ab morgen den Betrieb teilweise wieder aufnehmen könnte. Brent-Rohöl fiel unter $ 75,00 pro Barrel, während sich WTI-Rohöl in Richtung $ 70 pro Barrel bewegt.

Der Markt wird durch die wachsende Besorgnis über einen möglichen rezessionsbedingten weltweiten Nachfragerückgang zusätzlich unter Druck gesetzt. Auch das russische Öl steht unter Abwärtsdruck, damit die Preisobergrenzenregel nicht angewendet werden muss. Trotzdem hat Putin die Möglichkeit einer Produktionssenkung angekündigt, da einige Länder das Prinzip der Preisobergrenze befolgen könnten

Goldman Sachs geht nicht davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im nächsten Jahr wieder voll in Gang kommt

Zu Beginn der Sitzung zogen die Aktienindizes an, nachdem bekannt wurde, dass sich russische und US-amerikanische Diplomaten in Istanbul treffen werden

Der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) zeigte, dass die Lagerbestände am Ende der Saison bei Mais höher und bei Sojabohnen und Weizen unverändert waren

Gold erholte sich heute in Richtung $1.800 je Unze, obwohl leicht höhere Renditen das Aufwärtspotenzial begrenzen könnten.

Â

Â

